Прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Олимпийская чемпионка 2024 года чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей 14-го этапа легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который проходит в Цюрихе (Швейцария) под эгидой World Athletics.

Для победы Магучих хватило высоты в 1,96 м, которую она взяла с первой попытки. Стоит отметить, что на протяжении всех соревнований, которые проходят на открытом стадионе, шёл дождь. Ярослава попыталась взять высоту в 2,01 м, однако две её попытки оказались неудачными, а от третьей она отказалась.

Отметим, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже 22-летняя Магучих продемонстрировала результат в 2,00 м.

Магучих является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10 м.