Ричардсон выиграла стометровку на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, взяв реванш у Альфред

Серебряный призёр Олимпиады-2024, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон уверенно выиграла финальный забег на 100 м в рамках 14-го этапа легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Цюрихе (Швейцария). Американка преодолела дистанцию за 10,84.

За Ричардсон в Цюрихе финишировала чемпионка Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред. Именно Жюльен сенсационно лишила Ричардсон золота Игр-2024. Тройку призёров замкнула титулованная британка Дина Эшер-Смит.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 14-й этап. Бег на 100 м, Женщины. Финал: