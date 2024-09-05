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Ричардсон выиграла стометровку на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, взяв реванш у Альфред

Ричардсон выиграла стометровку на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, взяв реванш у Альфред
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон уверенно выиграла финальный забег на 100 м в рамках 14-го этапа легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Цюрихе (Швейцария). Американка преодолела дистанцию за 10,84.

За Ричардсон в Цюрихе финишировала чемпионка Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред. Именно Жюльен сенсационно лишила Ричардсон золота Игр-2024. Тройку призёров замкнула титулованная британка Дина Эшер-Смит.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 14-й этап. Бег на 100 м, Женщины. Финал:

  1. Ша'Карри Ричардсон (США) – 10,84.
  2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88.
  3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,89.
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