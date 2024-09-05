Норвежский рекордсмен мира вышел на соревнования в шведской форме и снялся с забега

Олимпийский чемпион 2020 года и серебряный призёр 2024 года в беге на 400 м с барьерами норвежский легкоатлет Карстен Вархольм ожидаемо снялся с 14-го этапа легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в Цюрихе (Швейцария). Однако спортсмен всё же вышел на стадион, причём в шведском трисьюте, тем самым Вархольм сдержал обещание после недавнего проигрыша шведу Арману Дюплантису в товарищеском забеге.

Причиной снятия Вархольма с соревнований называется травма приводящей мышцы бедра, которую Карстен якобы получил во время вчерашнего забега с Дюплантисом.

Напомним, Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в прыжках с шестом. В непрофильном для себе виде 100-метровки он показал время 10.37, Вархольм финишировал на 0,1 секунды позже (10,47).