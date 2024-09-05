Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ингебригтсен не смог выиграть финал забега на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Ингебригтсен не смог выиграть финал забега на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен не смог одержать победу в финале забега на 1500 м в рамках серии «Бриллиантовая лига» в Цюрихе (Швейцария), которая проходит под эгидой World Athletics.

Чемпионом соревнований стал бронзовый призёр Олимпиады-2024 в данной дисциплине американец Яред Нагьюз. Он преодолел дистанцию за 3.29,21. Ингебригтсен финишировал вторым (3.29,52). Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2024 года американец Коул Хокер (3.30,46).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 14-й этап. Бег на 1500 м. Мужчины. Финал:

  1. Яред Нагьюз (США) — 3.29,21.
  2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.29,52.
  3. Коул Хокер (США) — 3.30,46.

Отметим, что серебряный призёр Олимпиады-2024 чемпион мира 2023 года на дистанции 1500 м британец Джош Керр в данном забеге финишировал лишь пятым (3.31,46).

Материалы по теме
Дюплантис — машина! Шестовик на спор уничтожил рекордсмена Вархольма в забеге на 100 м
Дюплантис — машина! Шестовик на спор уничтожил рекордсмена Вархольма в забеге на 100 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android