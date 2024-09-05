Ингебригтсен не смог выиграть финал забега на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен не смог одержать победу в финале забега на 1500 м в рамках серии «Бриллиантовая лига» в Цюрихе (Швейцария), которая проходит под эгидой World Athletics.

Чемпионом соревнований стал бронзовый призёр Олимпиады-2024 в данной дисциплине американец Яред Нагьюз. Он преодолел дистанцию за 3.29,21. Ингебригтсен финишировал вторым (3.29,52). Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2024 года американец Коул Хокер (3.30,46).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 14-й этап. Бег на 1500 м. Мужчины. Финал:

Яред Нагьюз (США) — 3.29,21. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.29,52. Коул Хокер (США) — 3.30,46.

Отметим, что серебряный призёр Олимпиады-2024 чемпион мира 2023 года на дистанции 1500 м британец Джош Керр в данном забеге финишировал лишь пятым (3.31,46).