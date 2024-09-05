Ронни О'Салливан потерпел поражение в четвертьфинале Saudi Arabia Snooker Masters 2024

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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не смог пробиться в полуфинал рейтингового турнира Saudi Arabia Snooker Masters 2024, который проходит в Эр-Рияде.

В четвертьфинальном поединке О'Салливан (№4 в мировом рейтинге) со счётом 4:6 проиграл Сы Цзяхуэю (№22 в мировом рейтинге).

Результаты четвертьфиналов на Saudi Arabia Snooker Masters 2024:

Сы Цзяхуй (20) – Ронни О'Салливан (5) – 6:4.

Марк Уильямс (9) – Джимми Робертсон (49) – 6:0.

Джадд Трамп (3) – Нил Робертсон (27) – 6:3.

Шон Мёрфи (7) – Сяо Годун (34) – 6:2.

Отметим, что призовой фонд нового рейтингового турнира составляет Призовой фонд 2,3 млн фунтов стерлингов. Победитель соревнований получит 500 тыс. фунтов стерлингов. Соревнования продлятся до седьмого сентября.