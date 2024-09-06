Этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе: результаты соревнований 5 сентября

В Цюрихе завершился соревновательный день этапа Бриллиантовой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня, 5 сентября.
Бриллиантовая лига, Цюрих, результаты 5 сентября
1500 м
1. Яред Нагьюз (США) – 3.29,21
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,52
3. Коул Хокер (США) – 3.30,46
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,66
2. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,86
3. Пейтон Оттердал (США) – 21,38
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93
Метание копья
1. Андерсон Питерс (Гренада) – 85,72
2. Юлиан Вебер (Германия) – 85,33
3. Родерик Генки Дин (Япония) – 82,69
100 м
1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,84
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,89
100 м c/б
1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,36
2. Сирена Самба-Майела (Франция) – 12,40
3. Масе Расселл (США) – 12,47
400 м с/б
1. Шианн Сальмон (Ямайка) – 52,97
2. Анна Кокрелл (США) – 53,17
3. Шэмиер Литтл (США) – 54,07
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,08
2. Джорджия Белл (Великобритания) – 1.57,94
3. Эддисон Уайли (США) – 1.58,16
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.09,52
2. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) – 14.28,76
3. Циги Гебреселама (Эфиопия) – 14.39,05
Эстафета 4x100 м
1. Швейцария – 42,55
2. Нидерланды – 42,39
3. Бельгия – 43,52
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,87
2. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,82
3. Кэти Мун (США) – 4,82
110 м c/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 12,99
2. Саша Жоя (Франция) – 13,10
3. Фредди Криттенден (США) – 13,15
200 м
1. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,55
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,57
3. Эррион Найтон (США) – 19,79
400 м с/б
1. Рошон Кларк (Ямайка) – 47,49
2. Абдеррахаман Самба (Катар) – 47,58
3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,02
Прыжки в длину
1. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,18
2. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,02
3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 7,98