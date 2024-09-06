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Этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе: результаты соревнований 5 сентября

В Цюрихе завершился соревновательный день этапа Бриллиантовой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня, 5 сентября.

Бриллиантовая лига, Цюрих, результаты 5 сентября

1500 м

1. Яред Нагьюз (США) – 3.29,21

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,52

3. Коул Хокер (США) – 3.30,46

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,66

2. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,86

3. Пейтон Оттердал (США) – 21,38

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93

Метание копья

1. Андерсон Питерс (Гренада) – 85,72

2. Юлиан Вебер (Германия) – 85,33

3. Родерик Генки Дин (Япония) – 82,69

100 м

1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,84

2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,89

100 м c/б

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,36

2. Сирена Самба-Майела (Франция) – 12,40

3. Масе Расселл (США) – 12,47

400 м с/б

1. Шианн Сальмон (Ямайка) – 52,97

2. Анна Кокрелл (США) – 53,17

3. Шэмиер Литтл (США) – 54,07

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,08

2. Джорджия Белл (Великобритания) – 1.57,94

3. Эддисон Уайли (США) – 1.58,16

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.09,52

2. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) – 14.28,76

3. Циги Гебреселама (Эфиопия) – 14.39,05

Эстафета 4x100 м

1. Швейцария – 42,55

2. Нидерланды – 42,39

3. Бельгия – 43,52

Прыжки с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,87

2. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,82

3. Кэти Мун (США) – 4,82

110 м c/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,99

2. Саша Жоя (Франция) – 13,10

3. Фредди Криттенден (США) – 13,15

200 м

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,55

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,57

3. Эррион Найтон (США) – 19,79

400 м с/б

1. Рошон Кларк (Ямайка) – 47,49

2. Абдеррахаман Самба (Катар) – 47,58

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,02

Прыжки в длину

1. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,18

2. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,02

3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 7,98