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Украинский чиновник заявил о наличии плана действий по недопуску России к Олимпиаде

Украинский чиновник заявил о наличии плана действий по недопуску России к Олимпиаде
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Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный выразил обеспокоенность тем, что представители российского спорта добиваются определённых успехов в процессе возвращения спортсменов в международные соревнования, и заявил о якобы наличии у него плана действий по недопуску России к Олимпиаде.

«Уже на этой неделе проводим большое совещание с привлечением рабочей группы, медиа, расследователей. Мы видим, что представители России активно пытаются улучшить ситуацию для себя, наращивают влияние, предпринимают попытки вернуться в международные организации. В то же время видим их слабые места. Есть план действий, чтобы не допустить их к Олимпиаде. Всё анонсировать не буду», — приводят слова Бидного украинские СМИ.

Ранее стало известно, что в ходе восьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 в Париже российские паралимпийцы завоевали пять медалей различного достоинства, установив при этом мировой и паралимпийский рекорды.

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