Цзюй Вэньцзюнь обыграла Полину Шувалову и выиграла Women's Speed Chess Championship

Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь стала победительницей Women's Speed Chess Championship. В финале она обыграла российскую шахматистку Полину Шувалову в каждом из трёх контролей и итоговым счётом 12.5:9.5.

Цзюй Вэньцзюнь вошла в число 10 игроков, получивших приглашения на участие в главном событии женского чемпионата по быстрым шахматам. Турнир состоял из 16 шахматисток, в котором также принимали участие спортсменки, победившие в квалификации.

Women's Speed Chess Championship проходил с 22 августа по 5 сентября. В четверг в финал вышли чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Полина Шувалова. Матч длился 150 минут и включал в себя разделы пятиминутных, трёхминутных и минутных партий.