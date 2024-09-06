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Цзюй Вэньцзюнь обыграла Полину Шувалову и выиграла Women's Speed Chess Championship

Цзюй Вэньцзюнь обыграла Полину Шувалову и выиграла Women's Speed Chess Championship
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Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь стала победительницей Women's Speed Chess Championship. В финале она обыграла российскую шахматистку Полину Шувалову в каждом из трёх контролей и итоговым счётом 12.5:9.5.

Цзюй Вэньцзюнь вошла в число 10 игроков, получивших приглашения на участие в главном событии женского чемпионата по быстрым шахматам. Турнир состоял из 16 шахматисток, в котором также принимали участие спортсменки, победившие в квалификации.

Women's Speed Chess Championship проходил с 22 августа по 5 сентября. В четверг в финал вышли чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Полина Шувалова. Матч длился 150 минут и включал в себя разделы пятиминутных, трёхминутных и минутных партий.

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