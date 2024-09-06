Гребцы пяти стран стали призёрами III Международной Владивостокской регаты

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Гребцы восьми стран приняли участие в III Международной Владивостокской регате, которая состоялась в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор – Фонд Росконгресс.

Впервые соревнования состоялись в дисциплине «прибрежная гребля». Кроме того, в этом году регата дебютировала в черте Владивостока.

Победителями регаты стали гребцы сборной России Кира Ювченко (одиночка женская) и Вячеслав Карачин / Яна Миренкова (двойка парная микст), а также белорусы Максим Грибовский (одиночка мужская), Яна Казан / Татьяна Протасевич / Павел Урбан / Максим Грибовский (четвёрка парная микст).

Призёрами регаты стали гребцы Китая, Кубы, Казахстана и Узбекистана. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены Армении и Пакистана.

В церемонии награждения приняли участие директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов, министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин и помощник президента Олимпийского комитета России Андрей Минцев.

«Восточный экономический форум развивается в том числе и как площадка для международного сотрудничества в спорте. Хочу отметить командую работу Минспорта, Центра спортивной подготовки сборных России, Федерации гребного спорта России, Росконгресса и Приморского края в этом направлении. Её результатом стал сильный международный турнир, который развивается с каждым годом. Вот так и в спорте Дальний Восток становится важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, о чём сегодня шла речь на пленарном заседании ВЭФ», – сказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

«Прибрежная гребля считается более экстремальной и зрелищной, нежели классическая академическая гребля, поскольку выступление команд вдоль побережья происходит при любых погодных условиях. Так и получилось сегодня. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, уверен, что новый формат регаты станет успешным», – отметил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В прибрежной гребле используются специальные лодки с высокими мореходными и скоростными характеристиками.

Соревнования продолжатся в дисциплине «индор-гребля». Ведущим регаты стал популярный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Организаторами регаты выступили Федерация гребного спорта России, Минспорт России и Минвостокразвития России при поддержке Фонда Росконгресс и правительства Приморского края.

Программа Спортивных игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.