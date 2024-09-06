Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гребцы пяти стран стали призёрами III Международной Владивостокской регаты

Гребцы пяти стран стали призёрами III Международной Владивостокской регаты
Аудио-версия:
Комментарии

Гребцы восьми стран приняли участие в III Международной Владивостокской регате, которая состоялась в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор – Фонд Росконгресс.

Впервые соревнования состоялись в дисциплине «прибрежная гребля». Кроме того, в этом году регата дебютировала в черте Владивостока.

Победителями регаты стали гребцы сборной России Кира Ювченко (одиночка женская) и Вячеслав Карачин / Яна Миренкова (двойка парная микст), а также белорусы Максим Грибовский (одиночка мужская), Яна Казан / Татьяна Протасевич / Павел Урбан / Максим Грибовский (четвёрка парная микст).

Призёрами регаты стали гребцы Китая, Кубы, Казахстана и Узбекистана. Также в соревнованиях приняли участие спортсмены Армении и Пакистана.

В церемонии награждения приняли участие директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов, министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин и помощник президента Олимпийского комитета России Андрей Минцев.

«Восточный экономический форум развивается в том числе и как площадка для международного сотрудничества в спорте. Хочу отметить командую работу Минспорта, Центра спортивной подготовки сборных России, Федерации гребного спорта России, Росконгресса и Приморского края в этом направлении. Её результатом стал сильный международный турнир, который развивается с каждым годом. Вот так и в спорте Дальний Восток становится важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, о чём сегодня шла речь на пленарном заседании ВЭФ», – сказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

«Прибрежная гребля считается более экстремальной и зрелищной, нежели классическая академическая гребля, поскольку выступление команд вдоль побережья происходит при любых погодных условиях. Так и получилось сегодня. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, уверен, что новый формат регаты станет успешным», – отметил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В прибрежной гребле используются специальные лодки с высокими мореходными и скоростными характеристиками.

Соревнования продолжатся в дисциплине «индор-гребля». Ведущим регаты стал популярный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Организаторами регаты выступили Федерация гребного спорта России, Минспорт России и Минвостокразвития России при поддержке Фонда Росконгресс и правительства Приморского края.

Программа Спортивных игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android