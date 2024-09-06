ФШР на конгресс ФИДЕ, где рассмотрят полноценный допуск россиян, настроена оптимистично

Федерация шахмат России (ФШР) с оптимизмом смотрит на конгресс и генассамблею Международной шахматной федерации (ФИДЕ), где рассмотрят вопрос возвращения флага и гимна российским шахматистам и возможность проводить международные соревнования в стране.

«Когда чувствуешь, что это правое дело, — это добавляет внутренних сил, энергии. Есть нотки оптимизма. Мы ведём кропотливую работу — разъясняем делегатам суть проблемы. Во все континентальные конфедерации направлены письма. Именно президентам. Смысл их, чтобы перед генассамблеей прочитали документы и поняли, что мы не требуем ничего сверхъестественного. Просто требуем выполнения обязательств, которые два года назад поручили совету ФИДЕ и он их не выполнил. Мы говорим — верните флаг, гимн и участие сборных.

Федерация шахмат Киргизии пошла дальше и требует вернуть всё: возможность проведения турниров, семинаров и прочих шахматных событий на нашей территории», — приводит слова исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва ТАСС.

В феврале 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.