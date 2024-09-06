Руководство гимнастических федераций приняло решение объединиться в одну организацию

Руководящие органы Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию. Сообщения об этом появились после заседания исполкомов и президиумов федераций.

Название структуры — Федерация гимнастики России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта страны. Там отметили, что отчётно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) пройдёт 1 октября 2024 года.

Ранее с инициативой об объединении выступил президент ФСГР Василий Титов. Глава Минспорта Михаил Дегтярёв поддержал эту идею.