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Руководство гимнастических федераций приняло решение объединиться в одну организацию

Руководство гимнастических федераций приняло решение объединиться в одну организацию
Никита Нагорный
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Руководящие органы Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию. Сообщения об этом появились после заседания исполкомов и президиумов федераций.

Название структуры — Федерация гимнастики России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта страны. Там отметили, что отчётно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) пройдёт 1 октября 2024 года.

Ранее с инициативой об объединении выступил президент ФСГР Василий Титов. Глава Минспорта Михаил Дегтярёв поддержал эту идею.

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