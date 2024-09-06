В Москве пройдут соревнования по плаванию на открытой воде

Открытые соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок Чемпионов» стартуют 7 сентября на гребном канале в московском районе Крылатское и будут приурочены к празднованию Дня города. Гребной канал «Москва» – единственное в столице сооружение подобного рода, которое было построено специально для спортсменов. Это уникальное место, которое принимало «Олимпиаду-80», чемпионаты Европы и мира, и сегодня является знаковым для пловцов-любителей и профессионалов со всех регионов страны. По данным организаторов, планируется участие более 400 спортсменов, которые поборются не только за призовые места, но и лидерство в общей турнирной таблице. Традиционно старты на Гребном канале собирают не только участников, но и болельщиков, которые могут расположиться на специальной трибуне, вмещающей 3400 человек. Трибуна развёрнута к трассе под углом восемь градусов, создавая отличный обзор всем, кто хочет наблюдать за ходом старта.

«Старт 7 сентября в Крылатском, без сомнений, один из самых знаковых в этом сезоне. Легендарная локация и возможность подняться выше в общем зачёте соберёт в одном месте любителей плавания и профессионалов. Для многих этот старт станет ярким завершением плавательного сезона, наполненным соревновательным духом. Особенно радует, что в день старта обещают солнечную погоду. Я желаю каждому участнику успеха на выбранной дистанции, личных рекордов и, конечно, тёплой встречи с единомышленниками», – прокомментировал предстоящий старт многократный чемпион мира в личном и командном зачётах, организатор заплывов Евгений Безрученко.

В программу соревновательного дня войдут заплывы на дистанции «Ультра 2000 м», «Классик 1852 м» и «Лайт 1000 м». В Кубке Чемпионов могут принять участие пловцы-любители и профессионалы различных возрастных категорий. Один из самых ярких стартов сезона завершится культурной программой, фотосессией участников и награждением победителей заплывов и финишёров. Соревнования проходят при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Следующий старт турнира пройдёт на реке Сулак (Республика Дагестан) 14 сентября, а завершится сезон на открытой воде в Сочи.