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В Париже откроют сооружение в память о погибшей от ожогов бегуньи Ребекки Чептеги

В Париже откроют сооружение в память о погибшей от ожогов бегуньи Ребекки Чептеги
Ребекка Чептеги
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В Париже в память о погибшей бегунье из Уганды Ребекки Чептеги откроют спортивное сооружение. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Её слова приводит пресс-служба французской столицы.

«Париж выражает свою поддержку семье спортсменки, которая стала жертвой феминицида через несколько недель после участия в Олимпийских играх», — написала пресс-служба в социальных сетях.

Бегунья из Уганды Ребекка Чептеги скончалась после обширных ожогов тела, которые получила во время ссоры с бывшим возлюбленным. Об этом сообщает BBC. Бойфренд облил спортсменку из канистры с бензином и поджёг. Несколько дней Ребекка находилась в критическом состоянии.

Чептеги выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на марафонской дистанции, где заняла 44-е место. В 2023 году спортсменка стала серебряным призёром марафона во Флоренции (Италия) и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). Ей было 33 года.

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