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Снукерист Джадд Трамп стал финалистом Saudi Arabia Snooker Masters 2024

Снукерист Джадд Трамп стал финалистом Saudi Arabia Snooker Masters 2024
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Чемпион мира по снукеру 2019 года англичанин Джадд Трамп вышел в финал рейтингового турнира Saudi Arabia Snooker Masters 2024, который проходит в Эр-Рияде. В матче 1/2 финала он обыграл седьмого номера мирового рейтинга соотечественика Шона Мерфи со счётом 6:5.

В матче за звание чемпиона Saudi Arabia Snooker Masters 2024 Трамп встретится с победителем встречи между валлийцем Марком Уильямсом и Сы Цзяхуэем из Китая. Азиатский снукерист в четвертьфинале обыграл семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О'Салливана — 6:4.

В четвертьфинальном поединке О'Салливан (№4 в мировом рейтинге) со счётом 4:6 проиграл Сы Цзяхуэю (№22 в мировом рейтинге).

Отметим, что призовой фонд нового рейтингового турнира составляет £ 2,3 млн. Победитель соревнований получит £ 500 тыс. Соревнования продлятся до 7 сентября.

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