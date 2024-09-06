У сноубордиста из США обнаружили следы 6 запрещённых препаратов, он отстранён на 3 года

Американский сноубордист Майкл Смит дисквалифицирован на три года за употребление анаболических стероидов. В двух допинг-пробах 17-летнего спортсмена были обнаружены следы анаболических стероидов метастерона, метенолона, остарина, дростанолона, клостебола и метандиенона. Анализы были взяты во внесоревновательный период в апреле и мае.

«Этот случай говорит о тревожной доступности опасных и сильнодействующих веществ даже для несовершеннолетних, которые могут существенно повлиять на здоровье спортсменов и честность соревнований. Мы очень благодарны за подсказки, подобные той, что была в этом случае, подсказки, которые позволяют нам проводить расследования и тестирования, необходимые для искоренения подобных угроз безопасности спортсменов и честному спорту», — приводит слова главы USADA Трэвиса Тайгарта сайт организации.

Срок дисквалификации 17-летнего сноубордиста начался 4 июня 2024 года. Отмечается, что при расследовании не было обнаружено влияния окружения спортсмена на употребление им запрещённых веществ.