Долг России перед ВАДА за 2023 год составляет более $ 1,2 млн — источник

Задолженность России по выплате Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) ежегодного взноса за 2023 год составляет более $ 1,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ВАДА.

Размер взноса России за 2023 год составляет $ 1 267 023. По состоянию на начало сентября было выплачено $ 53 237, что составляет 4,2% от всей суммы. России остаётся выплатить $ 1 213 786.

В 2024 году ВАДА ожидает от России выплаты взноса размером $ 1 335 860.

Андрей Фёдоров, занимавший пост заместителя министра спорта РФ, 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что ВАДА под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда, что Россия делает всё со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.