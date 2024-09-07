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«Енисей-СТМ» выиграл Кубок России по регби, в финале победив «Красный Яр»

«Енисей-СТМ» завоевал Кубок России по регби. В финальном матче регбисты «Енисея» обыграли клуб «Красный Яр» со счётом 15:3. Матч состоялся в Москве на «ВТБ Арене».

Это 10-й титул Кубка России по регби в истории команды «Енисей-СТМ», они сравнялись с «Красным Яром». Кроме того, финальный матч стал юбилейным в противостоянии двух красноярских команд — они провели 150-е дерби.

Лучшим игроком матча признан недавно получивший российский паспорт Франсуа Эстерхейзен из «Енисея-СТМ», он получил специальный приз от «Чемпионата».

Ранее стали известны полуфинальные пары чемпионата России. «Енисей-СТМ» сыграет с командой «Локомотив-Пенза», а «Красный Яр» поборется с клубом «Стрела-Ак Барс». Первые матчи пройдут 12-15 сентября, вторые – 20-23 сентября. Третьи, если понадобятся, состоятся 27-30 сентября. Финал состоится 7 октября в Москве на «ВТБ Арене».