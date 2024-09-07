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Ирландец Эдвард Данбар выиграл 20-й этап «Вуэльты-2024». Россиянин Власов — на 17-м месте

Ирландец Эдвард Данбар выиграл 20-й этап «Вуэльты-2024». Россиянин Власов — на 17-м месте
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Ирландский велогонщик Эдвард Данбар стал победителем предпоследнего, 20-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2024. Российский велогонщик Александр Власов финишировал на 17-м месте.

20-й этап. Вильяркайо — Пикон Бланко, 172 км.

1. Эдвард Данбар (Ирландия, Team Jayco-AlUla) — 4 часа 38 минут 37 секунд.

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) — отставание 7 секунд.

3. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) + 10 секунд.

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) + 12 секунд.

5. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) + 14 секунд.

6. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) + 14 секунд…

17. Александр Власов (Россия, Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 6 минут 41 секунда.

Общий зачёт (после 20-го этапа):

1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 81:22:19.

2. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) + 2.2.

3. Энрик Мас (Испания, Movistar) + 2.11…

15. Александр Власов (Россия, Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 19.06.

В воскресенье, 8 сентября, состоится заключительный, 21-й этап супермногодневки «Вуэльта Испании» — 2024.

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