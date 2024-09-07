Ксения Шойгу единогласно переизбрана руководителем Федерации триатлона России

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что Ксения Шойгу единогласным решением всех делегатов была переизбрана руководителем Федерации триатлона России ещё на четыре года. Она возглавляет организацию с 2020 года.

«Я буду по-прежнему делать всё возможное для того, чтобы развивать триатлон. Самые важные цели, которые я ставлю перед собой, — поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, строительство триатлон-центра, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей для формирования дополнительного объёма резерва, потому что нам очень нужны люди и хорошие результаты. Хотела бы поблагодарить всех, и мы не остановимся на том, что есть сейчас: будем доукомплектовывать текущие отделения, открывать новые, поэтому на МТО будет потрачено большое количество средств», — приводит слова Ксении Шойгу официальный сайт Федерации триатлона России.

Отмечается, что за последние четыре года федерация под руководством Шойгу достигла больших результатов: выросло количество тренеров, региональных федераций, проводимых профессиональных стартов, занимающихся этим спортом детей. Также был введён призовой фонд для победителей и призёров.