Громадский и Фральцова выиграли Кубок союзного государства по современному пятиборью

Российские спортсмены Егор Громадский и Ксения Фральцова стали победителями Кубка союзного государства по современному пятиборью, который прошёл в Москве. По итогам соревнований они набрали 1400 очков.

Весь пьедестал почёта заняли представители России. Второе место у Петра Борщёва и Яны Соловьёвой, в активе которых 1388 очков, тройку сильнейших замкнули Андрей Зуев и Амина Тагирова (1387). Действующий олимпийский чемпион египтянин Ахмед Эль-Генди в дуэте с Сальмой Абдельмаксуд (1040) заняли 10-е место.

Соревнования прошли в формате смешанных команд. Они были приурочены к Дню города Москвы и состоялись на территории Центра современного пятиборья «Северный». Атлеты соревновались в плавании, фехтовании, верховой езде и лазер-ране Участниками стали 12 команд из разных стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Египет, Мексика, Турция и другие.