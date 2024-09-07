Снукерист Джадд Трамп стал победителем Saudi Arabia Snooker Masters 2024

Чемпион мира по снукеру 2019 года англичанин Джадд Трамп стал победителем рейтингового турнира Saudi Arabia Snooker Masters 2024, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финальном матче он в упорной борьбе обыграл девятого номера мирового рейтинга валлийца Марка Уильямса со счётом 10:9.

В полуфинале соревнований в Саудовской Аравии Трамп обыграл соотечественника Шона Мёрфи со счётом 6:5. Снукерист из Уэльса на стадии 1/2 финала оказался сильнее китайца Сы Цзяхуэя — 6:3. Азиатский спортсмен в четвертьфинале обыграл семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О'Салливана — 6:4.

Отметим, что призовой фонд нового рейтингового турнира составляет £ 2,3 млн. Чемпион Saudi Arabia Snooker Masters 2024 Джадд Трамп получит £ 500 тыс.