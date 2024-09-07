Анна Вяхирева помогла «Бресту» победить свою бывшую команду «Вайперс» в Лиге чемпионов

Французский «Брест», в составе которого выступает Анна Вяхирева, обыграл бывшую команду российской гандболистки норвежский «Вайперс» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов — 2024/2025. Матч завершился со счётом 30:27 в пользу команды из Франции.

Вяхирева забросила в ворота бывшего клуба четыре мяча. Больше неё в составе «Бреста» забила только Кларисса Майро, на счету которой пять голов. Самыми результативными игроками встречи стали гандболистки «Вайперс» Лоис Аббинг и Тува Ульсакер, на счету которых по шесть точных бросков.

В составе «Вайперс» Вяхирева стала двукратным победителем чемпионата и Кубка Норвегии (2023), а также выиграла Лигу чемпионов (2023). Она покинула команду из-за тяжёлого финансового положения норвежского клуба. Среди инициальных наград у Вяхиревой звание MVP «Финала четырёх» Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, MVP чемпионата Европы – 2018 и Олимпийских игр – 2020.

В составе сборной России гандболистка завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призёром Игр-2020 в Токио.