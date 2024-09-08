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Россиянка Мария Жовнер выиграла золото молодёжного ЧЕ по академической гребле

Россиянка Мария Жовнер выиграла золото молодёжного ЧЕ по академической гребле
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22-летняя российская спортсменка Мария Жовнер завоевала золото на молодёжном первенстве Европы среди спортсменов не старше 23 лет по академической гребле. В финальном заезде в одиночке лёгкого веса на дистанции 2000 м россиянка показала результат 7.49,02. Серебряную медаль завоевала турчанка Денизур Байкара. Бронзовая награда — у венгерки Эштер Фехервары.

Кроме того, российский гребец Александр Ковальский стал вторым на дистанции 2000 м у мужчин. На этой же дистанции у женщин серебро завоевала ещё одна представительница России Марина Матвеева.

Молодёжное первенство Европы проходило с 7 по 8 сентября в турецком Эдирне. Российские спортсмены выступали на данных соревнованиях под нейтральным флагом.

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