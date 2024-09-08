Джадд Трамп прокомментировал победу в турнире Saudi Arabia Snooker Masters 2024

Чемпион мира по снукеру 2019 года англичанин Джадд Трамп поделился эмоциями после победы в рейтинговом турнире Saudi Arabia Snooker Masters 2024, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финальном матче он в упорной борьбе обыграл девятого номера мирового рейтинга валлийца Марка Уильямса со счётом 10:9.

«Честно говоря, я не тот человек, который поддаётся эмоциям после победы, но здесь было очень много радости. Всю игру я был прижат к стенке. Когда чёрный зашёл, я не поверил. В моём теле бурлил адреналин. Наверное, я никогда не был так счастлив, выигрывая турнир. Это невероятное чувство, которое я не забуду ещё долгое время.

Учитывая, что это был последний фрейм и я не показывал свой лучший снукер весь день, я бы, наверное, поставил этот клиренс на первое место среди лучших в своей карьере. Сделать это под сильнейшим давлением — очень приятное чувство. Это большой турнир, который, казалось, я вот-вот проиграю. Но в конце концов мне удалось переломить ситуацию.

«Невероятно горжусь тем, что стал здесь первым победителем. У меня весьма неплохие результаты в новых турнирах, и я держал это в уме. Всегда сохраняю веру в себя, особенно в моменты, когда она мне очень нужна. Сегодня мне это помогло, и я сделал невероятный клиренс», — сказал Трамп на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что призовой фонд нового рейтингового турнира составляет £ 2,3 млн. Чемпион Saudi Arabia Snooker Masters 2024 Джадд Трамп получит £ 500 тыс.