Примож Роглич стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании», Александр Власов — 18-й
Словенец Примож Роглич стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании». Россиянин Александр Власов занял итоговое 18-е место в общем зачёте.
«Вуэльта Испании». Общий зачёт:
- Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 81.49,18;
- Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,36;
- Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,13;
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,02;
- Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 5,49;
- Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32;
- Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,05;
- Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 8,48;
- Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 10,04;
- Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 11,19.
Напомним, «Вуэльта Испании» проходила с 17 августа по 8 сентября. Соревнования состоят из одного равнинного этапа, пяти среднегорных и восьми высокогорных отрезков. Многодневка завершилась в столице Испании Мадриде. В прошлом году победителем соревнований стал американец Сепп Кусс, представляющий команду Jumbo-Visma.
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