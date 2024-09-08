Примож Роглич стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании», Александр Власов — 18-й

Словенец Примож Роглич стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании». Россиянин Александр Власов занял итоговое 18-е место в общем зачёте.

«Вуэльта Испании». Общий зачёт:

Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 81.49,18; Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,36; Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,13; Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,02; Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 5,49; Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32; Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,05; Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 8,48; Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 10,04; Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 11,19.

Напомним, «Вуэльта Испании» проходила с 17 августа по 8 сентября. Соревнования состоят из одного равнинного этапа, пяти среднегорных и восьми высокогорных отрезков. Многодневка завершилась в столице Испании Мадриде. В прошлом году победителем соревнований стал американец Сепп Кусс, представляющий команду Jumbo-Visma.