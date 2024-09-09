Два россиянина стали победителями первенства мира по вольной борьбе U-20 в Испании

Дагестанские бойцы Ибрагим Кадиев и Мустафагаджи Малачдибиров завоевали золотые медали на завершившемся в Испании молодёжном первенстве мира по вольной борьбе.

Кадиев, выступающий в весовой категории до 86 кг. Боец сначала разгромил соперников из Киргизии (12:0) и Италии (10:0). В полуфинале одержал ещё одну победу с крупным счётом, одолев иранца Абольфазла Рахмани (12:2). В финале уверенно справился с американцем Джошуа Барра (8:2).

Малачдибиров (до 92 кг) нанёс разгромные поражения с общим счётом 33:3 представителям Венгрии, Монголии и Ирана. В 1/2 финала победил борца из Хивского района Камилю Куруглиеву из сборной Казахстана (5:0). В заключительном поединке досрочно победил болгарина Сали Салиева (11:0).

Всего на первенстве мира наши борцы вольного стиля завоевали пять золотых медалей, три серебренных и шесть бронзовых.

Отметим, что российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.