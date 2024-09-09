«Ущемляли их только квасные пердуны». Губерниев — о россиянах на ОИ и Паралимпиаде

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев эмоционально высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Жизнь снова всё расставила по своим местам! Все, кто поехал соревноваться в Париж, огромные молодцы! И олимпийцы, и паралимпийцы! Организация быта и соревнований во Франции прекрасная, наших никто не ущемлял, даже наоборот, поддерживали здорово! Ущемляли наших спортсменов только доморощенные квасные пердуны, но где они теперь? Потонули в собственном дерьме ибо страна и люди уверенно отделили мух от котлет!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых наград, 21 серебряную и 23 бронзовые.