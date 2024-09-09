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Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по скоростным шахматам

Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по скоростным шахматам
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по скоростным шахматам. В финале соревнований он победил известного французского гроссмейстера Алирезу Фируджу.

Интриги в матче не получилось. Выиграв первую стадию, Карлсен лишь наращивал преимущество в последующих этапах и добился победы с огромным отрывом — 23,5-7,5.

«Я показал немного скорости», — написал после своей победы Магнус Карлсен на личной странице в социальных сетях.

Напомним, по ходу чемпионата мира по скоростным шахматам случился один из самых ожидаемых матчей последних лет. В полуфинале соревнований с преимуществом в пять очков Карлсен обыграл американца Ханса Ниманна, с которым отказывался играть из-за обвинения в читерстве.

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