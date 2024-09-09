В ноябре будет рассмотрен допуск российских лучников на международные соревнования

В ноябре 2024 года исполком Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) рассмотрит вопрос о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования среди молодёжи. Об этом рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Президент международной федерации сказал, что исполком будет решать вопрос о нашем допуске на молодёжные турниры среди старших юношей и юниоров. Мы просим, даже требуем, чтобы нас допустили туда с гимном и флагом.

Решение исполкома будет принято в начале ноября. Может быть, мы выступим и в нейтральном статусе, всё-таки наши спортсмены потеряли 1,5 года», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Российские и белорусские лучники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.