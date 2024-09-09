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«Чеховские медведи» уступили «Виктору» в первом выездном матче гандбольной Суперлиги

«Чеховские медведи» уступили «Виктору» в первом выездном матче гандбольной Суперлиги
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Гандбольный клуб из подмосковного Чехова «Чеховские медведи» уступил в первом выездном матче Суперлиги чемпионата России сезона-2024/2025. На последних секундах чеховцы уступили «Виктору» (Ставрополь) — 30:31 (15:14).

Лучшим бомбардиром противостояния у чеховцев стал Кирилл Котов, который забил семь голов, а Александр Ермаков забросил шесть мячей в ворота соперника и показал стопроцентную реализацию.

Следующий матч национального первенства «Чеховские медведи» проведут дома. В Чехове 14 сентября подмосковные гандболисты примут «СГАУ-Саратов».

2 сентября в первом домашнем матче Суперлиги сезона-2024/2025 «Чеховские медведи» обыграли гандбольный клуб из Краснодара «СКИФ» со счётом 33:25 (16:16).

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