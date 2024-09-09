Итоги Спортивных игр ВЭФ: 25 звёзд, 15 стран и зарядки для 1500 детей

Более 20 мероприятий по 10 видам спорта состоялись в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума во Владивостоке. В мероприятиях форума приняли участие 25 звёзд российского спорта. ВЭФ прошёл 3–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, организатор – Фонд Росконгресс.

Программа Спортивных игр ВЭФ была сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» во взаимодействии с Минспортом России, общероссийскими федерациями и регионами.

«Масштабная программа Спортивных игр ВЭФ объединила международные турниры для сборных России, соревнования для участников Форума и зрелищные мероприятия для жителей города. Но главным эффектом Игр в этом году стала возможность для тысяч школьников и любителей спорта пообщаться со знаменитыми спортсменами», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Актуализация роли спортсменов в популяризации спорта стала одной из тем сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ», которую возглавил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Глава ведомства также озвучил на ней триаду для развития массового спорта.

«Мы вывели определённую идеологическую триаду для массового спорта на одном из совещаний. Желание – возможность – результат. Желание заниматься спортом должно идти изнутри, а для этого нужна пропаганда, личный пример. Возможность – инфраструктура. Площадки, в том числе ГТО. Ну и результат. Не просто подтягивания и бег, а именно с результатом, чтобы он постоянно рос», – заявил Михаил Дегтярёв.

Олимпийские чемпионы Светлана Ромашина (синхронное плавание), Олег Саитов (бокс), Яна Егорян (фехтование), Никита Нагорный (спортмвная гимнастика), Александр Легков (лыжные гонки), Евгений Тищенко (бокс) вместе с призёрами Олимпийских игр Раимкулем Малахбековым (бокс) и Дарьей Нагорной (спортивная гимнастика) дали старт всероссийскому проекту «Марафон зарядок», организатором которого выступило общероссийское движение «Здоровое Отечество». В «уроках спорта» от титулованных спортсменов приняли участие 1500 детей из восьми общеобразовательных школ Владивостока. Также в зарядках участвовали воспитанники спортивных школ города и дети участников специальной военной операции.

Звезды спорта Олег Саитов, Яна Егорян, Никита Нагорный и Александр Легков также провели зарядку для участников забега «За дружбу в спорте». Традиционное беговое событие открыло первый день основной программы ВЭФ и собрало более 1000 человек. Участники Форума и жители Владивостока пробежали 5 км от Приморского океанариума.

Спортсмены из 15 стран приняли участие в международных турнирах по гребному спорту, кёрлингу и шахматам.

III Международная Владивостокская регата впервые прошла в дисциплине «прибрежная гребля», которая считается более экстремальной и зрелищной. По два золота выиграли сборные России и Беларуси. В число призеров также вошли гребцы из Китая, Кубы, Казахстана и Узбекистана. В соревнованиях также приняли участие спортсмены Армении и Пакистана.

«Восточный экономический форум развивается в том числе и как площадка для международного сотрудничества в спорте. Хочу отметить командную работу Минспорта, Центра спортивной подготовки сборных России, Федерации гребного спорта России, Росконгресса и Приморского края в этом направлении. Её результатом стал сильный международный турнир, который развивается с каждым годом. Вот так и в спорте Дальний Восток становится важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, о чём шла речь на пленарном заседании ВЭФ», – подчеркнул директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Кроме того, в рамках регаты состоялись заезды в гребле-индор. На «Улице Дальнего Востока» прошли личные соревнования на дистанции 2000 метров, в которых первое место заняли белорусы Максим Грибовский и Татьяна Протасевич. Завершилась регата модным показом новых коллекций от дальневосточных дизайнеров, концертом группы Дмитрия Губерниева Guber Band и зрелищным гидрофлай-шоу.

Самая титулованная кёрлингистка России Кира Езех вместе со своим партнёром Олегом Красиковым выиграли «Тихоокеанский кубок». Турнир прошел в дисциплине «смешанные пары» с участием команд из России, Беларуси, Китая, Сербии, Турции и Казахстана. Соревнования стали первыми в новом комплексе «Дом со льдом», строительство которого началось на ВЭФ-2019.

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев защитил титул победителя Кубка ВЭФ. В турнире сыграли шахматисты 11 стран. Также в составе участников были представлены все регионы Дальневосточного федерального округа. В финале Артемьев нанес поражение победителю Кубка ВЭФ — 2022 Павлу Понкратову. Третье место занял самый молодой гроссмейстер в истории России – 14-летний Иван Землянский.

На ВЭФ представили и другие международные турниры, которые примет Дальний Восток. Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина презентовала IV Российско-Китайские зимние молодёжные игры, которые пройдут в её родном Южно-Сахалинске.

Легенды спорта сыграли с участниками ВЭФ в хоккейном гала-матче, который прошёл под эгидой национального бренда «Сделано в России». Капитанами команд стали олимпийские чемпионы Валерий Каменский и Илья Ковальчук. На лёд также вышли обладатель Кубка Стэнли 2024 года Сергей Бобровский, олимпийские чемпионы Сергей Мозякин, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов, чемпион мира Максим Сушинский, бронзовые призёры Евро-2008 по футболу Дмитрий Сычёв и Роман Широков. В перерыве олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила со специальным номером «Беречь тебя».

В павильоне «Арена ГТО» состоялся третий открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО» с участием команд всех 11 дальневосточных регионов. Команда Сахалинской области стала трехкратным победителем в командном зачёте, в личном зачёте первое место занял Игнат Чомчоев из Республики Саха (Якутия).

По традиции на «Улице Дальнего Востока» прошли соревнования по якутскому многоборью «Тихоокеанский рубеж» с участием спортсменов из России и Монголии. Победителями турнира стали чемпион мира по мас-рестлингу Семен Ануфриев из Якутии (весовая категория до 80 кг) и Амаль Сафаров из Москвы (свыше 80 кг).

Участники ВЭФ сыграли в турнирах по шахматам, кёрлингу и настольному теннису.

В рамках Игр прошли соревнования по парусному спорту. Регата Radio Monte Carlo предшествовала основной программе и прошла в августе в Москве. Во Владивостоке состоялись парусная бизнес-регата «Ведомости», Международный парад парусов ВЭФ и Кубок Росконгресса в классе «Плату-25».

Спортивные игры ВЭФ уже традиционно стали площадкой для привлечения внимания к теме экологии. 80 студентов Владивостокского государственного университета приняли участие в «Чистых играх» – командных соревнованиях по очистке зелёных территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора. Студенты очистили бухту Труда на острове Русский, собрав более 800 кг мусора.

Завершилась спортивная программа форума турниром по конному спорту на Кубок ВЭФ.

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