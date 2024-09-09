«Детский сад». Бывшая российская легкоатлетка Куличенко — об угрозах украинки Магучих

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, прокомментировала неоднозначные комментарии украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Ранее Магучих заявила, что не будет контактировать с Еленой, назвав ее «пророссийской» и добавив, что она ей «патлы повырывает».

«Да детский сад какой-то. Думаю, на неё идет очень сильное давление, она вынуждена такие вещи говорить, которые, может, так даже не думает. На неё же много хейта свалилось после Токио, когда она с Марией Ласицкене сфотографировалась, — думаю, это её до сих пор сильно триггерит. У меня нет к ней никакого хейта, я не буду подливать масла в огонь. Ну, не обнялись в конце финала — переживу», — приводит слова Куличенко Sport24.