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Мужская сборная России по футзалу проведёт два товарищеских матча со сборной Чили

Мужская сборная России по футзалу проведёт два товарищеских матча со сборной Чили
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Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) проведёт два товарищеских матча со сборной Чили в конце сентября, сообщает пресс-служба национальной команды по мини-футболу. Встречи пройдут в столице Чили — Сантьяго. О точных сроках проведения товарищеских матчей будет объявлено позже.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтингах национальных команд, составленных Международной федерацией футбола (ФИФА). Это первый раз, когда ФИФА опубликовала рейтинги по футзалу.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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