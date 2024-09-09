Мужская сборная России по футзалу проведёт два товарищеских матча со сборной Чили

Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) проведёт два товарищеских матча со сборной Чили в конце сентября, сообщает пресс-служба национальной команды по мини-футболу. Встречи пройдут в столице Чили — Сантьяго. О точных сроках проведения товарищеских матчей будет объявлено позже.

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтингах национальных команд, составленных Международной федерацией футбола (ФИФА). Это первый раз, когда ФИФА опубликовала рейтинги по футзалу.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.