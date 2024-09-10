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У борца Романа Власова и фехтовальщицы Виолетты Колобовой родился второй сын

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов во второй раз стал отцом. Сегодня, 10 сентября, его супруга, фехтовальщица Виолетта Колобова родила сына, которого назвали Савелием.

Власов опубликовал фотографию с новорождённым и супругой на своей странице в соцсетях и подписал пост словами: «10.09.2024. Савелий Романович Власов! Здравствуй, наш сыночек!»

Фото: Из личного архива Романа Власова

Власов и Колобова женаты с 2019 года. В марте 2021 года у пары родился первый сын Лев.

Колобова является двукратной чемпионкой мира (2013, 2014), трёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2017) и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016. Власов дважды выигрывал Олимпийские игры (2012, 2016), трижды становился чемпионом мира (2011, 2015, 2021) и четырежды выигрывал золото чемпионата Европы (2012, 2013, 2018, 2019).