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Российская велогонщица Тамара Дронова не выступит на чемпионате мира

Российская велогонщица Тамара Дронова не выступит на чемпионате мира
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Российская велогонщица Тамара Дронова отказалась от выступления на чемпионате мира по гонкам на шоссе, который пройдёт с 21 по 29 сентября в Цюрихе (Швейцария). Об этом рассказал главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

«Дронова не поедет на чемпионат мира. Всё зависит от её плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

Тамара Дронова выступала на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где заняла 21-е место в индивидуальной гонке, во время которой упала, и 47-е — в групповой гонке.

Ранее Абрамян сообщил, что на чемпионате мире планирует выступить российский гонщик Александр Власов.

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