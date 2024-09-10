Panasonic вышел из числа спонсоров Олимпийских игр

Японский производитель бытовой техники и электронных товаров компания Panasonic прекратила сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Panasonic был спонсором Олимпиад с 1987 года. По информации источника, решение было принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом и связано с тем, что японская компания постоянно пересматривает развитие спонсорских отношений.

В мае стало известно, что из числа спонсоров Олимпиад выйдет японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor. После ухода Panasonic и Toyota Motor последним представителем Японии среди спонсоров Игр остался производитель автомобильных покрышек Bridgestone.

В число ведущих спонсоров Олимпиад сейчас входят 13 корпораций.