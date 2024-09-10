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Австралийская брейк-дансерша возглавила мировой рейтинг, не набрав ни одного очка на ОИ

Австралийская брейк-дансерша возглавила мировой рейтинг, не набрав ни одного очка на ОИ
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Австралийская спортсменка Raygun (Рэйчел Ганн) возглавила мировой рейтинг в брейк-дансе, несмотря на то что на Олимпиаде-2024 в Париже она не набрала в своём выступлении ни одного балла и заняла 22-е место в квалификационном турнире.

Всемирная федерация спортивного танца (WDSF) поставила Рэйчел Ганн на первое место в связи с тем, что в рейтинге учитываются только два соревнования: чемпионат Океании, который выиграла Raygun, и этап «Мировой серии BfG» в Гонконге. Эти турниры прошли 27 октября и 15 декабря 2023 года соответственно. Таким образом, ни Олимпийские игры, ни другие соревнования не принимаются во внимание.

36-летняя Ганн — преподавательница университета, имеющая докторскую степень в области культурологии. Её выступление на Олимпиаде-2024 в Париже стало популярным в интернете из-за движений, не свойственных брейк-дансу.

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