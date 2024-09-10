Бойфренд Ребекки Чептеги, который облил бегунью бензином и поджёг, умер в больнице

Бойфренд угандийской бегуньи Ребекки Чептеги, который облил спортсменку бензином и поджёг её, умер в больнице в Кении. Диксон Ндима получил ожоги 30% тела и не выжил, об этом сообщает RMC Sport.

Сама Ребекка скончалась в прошлый четверг. Она получила 80% ожогов тела. Несколько дней Чептеги находилась в критическом состоянии. Ей было 33 года.

Ранее отец угандийской бегуньи Джозеф рассказал об отношениях дочери с Ндимой. Он отметил, что у них были споры относительно имущества.

Ребекка Чептеги выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на марафонской дистанции, где заняла 44-е место. В 2023 году спортсменка стала серебряным призёром марафона во Флоренции (Италия) и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).