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Александр Грищук: нынешнее положение классических шахмат совершенно идиотское

Александр Грищук: нынешнее положение классических шахмат совершенно идиотское
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Заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук поделился мнением о развитии современных шахмат в мире.

«Мы сейчас работаем как Сизиф. Я думаю, что нынешнее положение шахмат совершенно идиотское, по крайней мере, классических шахмат. Изначально люди, которые работали над теорией дебютов, имели какую-то научную базу (...), но теперь всем совершенно очевидно, что начальная позиция ничейная, и я не вижу смысла продолжать играть в классические шахматы, а не переходить на шахматы Фишера, которые лучше во всех аспектах.

Посмотрите на Прагнанандху! Ему 17 лет, и он уже носит очки! Почему? Потому что он проводит 10 часов в день за монитором компьютера. Что с ним будет, когда ему исполнится 25 лет, и он будет чувствовать себя на 40? Классические шахматы разрушают здоровье людей ни с того ни с сего», — сказал Грищук в эфире эфире YouTube-канала «Chess with Mustreader».

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по скоростным шахматам.

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