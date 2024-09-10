Александр Грищук назвал самого сложного соперника из молодых шахматистов

Заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о молодом поколении шахматистов.

«Для меня самым сложным соперником (из поколения молодых талантов. — Прим. «Чемпионата») на сегодняшний день является Абдусатторов. Я оцениваю его очень высоко. Других тоже, но, на мой взгляд, он сильнее остальных шахматистов его поколения. У него больше энергии, как у молодого Каспарова* в своё время», — сказал Грищук в эфире эфире YouTube-канала «Chess with Mustreader».

Ранее Александр Грищук назвал идиотским нынешнее положение классических шахмат в мире.

* Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, признан в Российской Федерации иностранным агентом.