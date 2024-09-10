Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Грищук назвал самого сложного соперника из молодых шахматистов

Александр Грищук назвал самого сложного соперника из молодых шахматистов
Комментарии

Заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о молодом поколении шахматистов.

«Для меня самым сложным соперником (из поколения молодых талантов. — Прим. «Чемпионата») на сегодняшний день является Абдусатторов. Я оцениваю его очень высоко. Других тоже, но, на мой взгляд, он сильнее остальных шахматистов его поколения. У него больше энергии, как у молодого Каспарова* в своё время», — сказал Грищук в эфире эфире YouTube-канала «Chess with Mustreader».

Ранее Александр Грищук назвал идиотским нынешнее положение классических шахмат в мире.

* Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, признан в Российской Федерации иностранным агентом.

Материалы по теме
Александр Грищук: нынешнее положение классических шахмат совершенно идиотское
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android