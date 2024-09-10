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Президент World Aquatics заявил, что имидж плавания не находится в состоянии кризиса

Президент World Aquatics заявил, что имидж плавания не находится в состоянии кризиса
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Президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам не считает, что имидж плавания находится в состоянии кризиса, несмотря на противоречия различных федераций, а также проблемы с соблюдением антидопингового кодекса на фоне информации о массовых нарушениях со стороны китайских пловцов.

«С плаванием всё в порядке. Когда кто-то выражает беспокойство, я не переживаю. Скорее, это заставляет меня переосмыслить, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию и прояснить её. Если что-то нужно исправить, мы всегда готовы над этим работать. Но покажите мне правду и реальность», — приводит слова Мусаллама Reuters.

В апреле стало известно, что в 2021 году 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина, за что не были дисквалифицированы.

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