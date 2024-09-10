Александр Грищук назвал фаворита в матче за шахматную корону

Заслуженный мастер спорта российский гроссмейстер Александр Грищук поделился ожиданиями от предстоящего матча на первенство мира между действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем и победителем Турнира претендентов — 2024 индийцем Гукешем Доммараджу.

«Учитывая то, как сейчас играет Дин, я могу дать 99% шансов на победу Гукеша. Это самый загадочный матч в истории шахмат, потому что никто не знает, чего ожидать от обоих участников. Если Гукеш будет играть так, как на турнире претендентов, даже если Дин будет в лучшей форме, у Лижэня почти нет шансов. Если Гукеш будет играть на своём обычном уровне, а Дин будет на высоте, то у Гукеша нет шансов. Невозможно придумать сценарий, в котором матч будет равным. Либо у одного меньше 1%, либо у другого меньше 1%», — сказал Грищук в эфире эфире YouTube-канала «Chess with Mustreader».

Поединок за мировую корону пройдёт в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.