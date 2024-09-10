Карстен Вархольм пропустит финал Бриллиантовой лиги из-за травмы

Олимпийский чемпион 2021 года норвежский легкоатлет Карстен Вархольм не выступит на финале Бриллиантовой лиги нынешнего сезона из-за травмы. Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-релиз спортсмена.

Сообщается, что на протяжении всего сезона Вархольм испытывал дискомфорт в области подколенного сухожилия. После сделанного МРТ было принято решение о пропуске соревнований ради отдыха и восстановления. Источник отмечает, что степень травмы несерьёзная.

Предположительно, Вархольм усугубил травму во время показательного забега на 100 м с шведским прыгуном с шестом Арманом Дюплантисом. Швед победил с результатом 10,37, норвежец пробежал дистанцию за 10,47.

Финал Бриллиантовой лиги пройдёт 13 и 14 сентября в Брюсселе (Бельгия).