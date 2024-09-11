Грант Холлоуэй пропустит финал Бриллиантовой лиги из-за разногласий с организаторами

Олимпийский чемпион — 2024, трёхкратный чемпион мира американский легкоатлет Грант Холлоуэй пропустит финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе из-за разногласий с организаторами соревнований.

«Я не буду принимать участия в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе из-за неудачи в достижении соглашения между моей командой и руководством турнира Бриллиантовой лиги. Позор, что они так поступают со спортсменами», — написал Холлоуэй в социальных сетях.

Ранее об отказе от участия в финале БЛ заявил олимпийский чемпион — 2021 норвежский бегун Карстен Вархольм. Причиной пропуска стала травма.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года в Париже Холлоуэй стал победителем на дистанции 110 м с/б. Американец выиграл дистанцию со временем 12,99.