Глава федерации: российские прыгуны в воду могут выступить на азиатских турнирах

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин рассказал о возможности участия российских прыгунов в азиатских турнирах.

«Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет, какие плюсы получат от этого наши спортсмены и наша федерация. Сейчас мы должны взять календарь на следующий год, посмотреть, где нам интересно участвовать.

Второй вопрос — взаимодействие с азиатской федерацией по вопросу нашего участия. Есть открытые соревнования и закрытые, и победители закрытых турниров получают путёвку на состязания более высокого уровня, как чемпионат мира. Вопрос в том, участвуем ли мы просто или ради квот. Квоты нам вряд ли просто кто-то даст, потому что за них борются члены азиатской федерации», — приводит слова Дружинина ТАСС.

Напомним, российские прыгуны в воду отказались выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.