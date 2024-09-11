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Депутат Свищёв: при новом главе МОК для России ничего не изменится

Депутат Свищёв: при новом главе МОК для России ничего не изменится
Дмитрий Свищёв
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв заявил, что при новом руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) для России ничего не поменяется.

«МОК сейчас стал механизмом в руках политиков некоторых стран. Их деятельность вызывает много вопросов, ведь нарушаются основные принципы развития спорта, продвижения олимпизма. При новом руководителе, которого выберут в марте, глобально ничего не изменится. Большие изменения могут произойти только тогда, когда там поймут, что пора реанимировать старый организм Международного олимпийского комитета», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции. Отметим, что Бах не будет участвовать в выборах главы организации. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

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