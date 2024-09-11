Депутат Свищёв: при новом главе МОК для России ничего не изменится

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв заявил, что при новом руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) для России ничего не поменяется.

«МОК сейчас стал механизмом в руках политиков некоторых стран. Их деятельность вызывает много вопросов, ведь нарушаются основные принципы развития спорта, продвижения олимпизма. При новом руководителе, которого выберут в марте, глобально ничего не изменится. Большие изменения могут произойти только тогда, когда там поймут, что пора реанимировать старый организм Международного олимпийского комитета», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции. Отметим, что Бах не будет участвовать в выборах главы организации. Бах является главой МОК с осени 2013 года.