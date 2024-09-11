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Лучшие молодые атлеты Бриллиантовой лиги будут получать премию Джесси Оуэнса с 2024 года

Лучшие молодые атлеты Бриллиантовой лиги будут получать премию Джесси Оуэнса с 2024 года
Джесси Оуэнс
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Лучшие атлеты до 23 лет по итогам Бриллиантовой лиги будут получать премию имени Джесси Оуэнса «Восходящая звезда». Первые обладатели наград будут известны по итогам финала этого года в бельгийском Брюсселе. Об этом сообщает Inside the Games.

Награду в честь американского спринтера четырёхкратного олимпийского чемпиона будут вручать как среди спортсменов, так и спортсменок, ставших лидерами рейтинга. Помимо бронзовой статуэтки, победители смогут посадить дубовое дерево в городе, где проводится финал Бриллиантовой лиги.

Ранее олимпийский чемпион — 2024, трёхкратный чемпион мира американский легкоатлет Грант Холлоуэй рассказал, что пропустит финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе из-за разногласий с организаторами соревнований.

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