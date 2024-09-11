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Себастьяна Коу могут не допустить к выборам на пост главы МОК

Себастьяна Коу могут не допустить к выборам на пост главы МОК
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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу может быть не допущен к выборам на пост президента МОК.

В соответствии с Олимпийской хартией глава комитета должен быть членом организации на момент избрания и в течение всего срока своего пребывания на посту президента. Также член МОК, достигший предельного возраста (70 лет), теряет своё членство в организации, если только он не будет предложен исполкомом и избран сессией МОК на новый четырёхлетний срок, который возможен только один раз.

В качестве возможных кандидатов называют 67-летнего Коу и 64-летнего испанца Хуана Антонио Самаранча-младшего. Оба могут столкнуться с проблемами по возрастным ограничениям. Также британец в 2027 году покинет пост президента World Athletics и автоматически перестанет быть членом МОК.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Заявки от кандидатов на пост президента МОК будут приниматься до 15 сентября.

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