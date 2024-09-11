Всероссийская федерация гребли подала апелляцию в ICF на лишение Захара Петрова золота ЧМ

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF) на решение дисквалифицировать российского каноиста Захара Петрова на дистанции 500 м на чемпионате мира — 2024.

«Апелляция по Захару Петрову направлена в Международную федерацию каноэ», — приводит слова генерального секретаря ВФГБК Елены Исхаковой ТАСС.

Напомним, Петров лидировал до конца заезда, но перед финишем выпал из лодки, которая пересекла финишную черту первой. Изначально в итоговом протоколе его результат не был засчитан. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён, однако затем его результат снова был аннулирован. Ранее в ВФГБК сообщили, что протест на решение вернуть Петрову золото подали сразу четыре страны.