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Олимпийская чемпионка из Швеции призналась в намеренном употреблении допинга

Олимпийская чемпионка из Швеции призналась в намеренном употреблении допинга
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Шведская спортсменка Людмила Энквист призналась в намеренном употреблении допинга, сообщает шведский телеканал SVT.

«Я ненавидела бобслей, это был настоящий кошмар. Постоянное несчастье — до, во время и после тренировок, днём и ночью. Было невозможно повернуть всё вспять. Риски были слишком велики. Были приложены огромные усилия, задействованы известные спонсоры. Я хотела попасться на допинге, покончить с безумием, избавиться от страха», — написала Энквист в своей книге.

Энквист — олимпийская чемпионка в беге на 100 м с барьерами. В 1999 году она перешла в бобслей с целью стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры. В 2001 году Людмила Энквист была поймана на применении допинга. После этого спортсменка завершила карьеру.

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